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В ЕС рассказали о сроках первого в 2024 году транша Украине

Еврокомиссар Джентилони: транш на €4,5 млрд хотят выделить Украине к концу марта

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Virginia Mayo/AP

Согласование первого в 2024 году транша финансовой помощи Украине на €4,5 млрд все еще идет, его планируют выделить к концу марта. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, сообщает РИА Новости.

«Как вы знаете, мы заканчиваем первый транш из фонда для Украины. Это будут €4,5 млрд к концу этого месяца, чтобы тем самым как бы «распечатать» наше финансирование для этой страны», – сказал Джентилони.

Решение о выделении Киеву финансовой помощи в размере €50 млрд было принято лидерами ЕС 1 февраля после преодоления сопротивления Венгрии. Программа рассчитана до 2028 года.

В конце февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Евросоюз выплатит в марте первый транш Украине по новой программе согласованной помощи от стран ЕС в размере €50 млрд.

До этого депутат Верховной рады Железняк заявил, что за февраль 2024 года поступило «рекордно мало внешней помощи» от Запада.

Ранее французский политик обратил внимание на пропавшие средства, переданные Украине.

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