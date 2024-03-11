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На Украине заявили, что поляки не пускают через границу пассажирские автобусы

Кубраков: полиция в Польше останавливает на границе пассажирские автобусы

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Shutterstock

На польской границе начали останавливать пассажирские автобусы из Украины. Информацию подтвердил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, сообщает издание «Страна».

«Протестующие и полиция останавливают автобусы. Пассажиров задерживают без объяснения причин», — сообщил он.

До этого в Польше начались протесты. Фермеры стали перекрывать дороги на границе с Украиной, чтобы в страну не могли завезти зерно.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на переговорах с протестующими фермерами заявил, что граница с Украиной не будет закрыта для поступающих через нее украинских сельскохозяйственных товаров. По его словам, границы не закроют, но будут снимать излишки зерна за счет государства.

До этого один из лидеров протестов в Западно-Поморском воеводстве Станислав Варна заявил, что в случае провала переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском польские фермеры планируют расширить протестные действия и «остановить страну».

Ранее на границе Польши и Украины скопилось несколько тысяч фур.

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