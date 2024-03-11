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В Израиле заявили о вступлении на путь полной победы над ХАМАС

Нетаньяху: Израиль вступил на путь абсолютной победы в секторе Газа

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Amir Cohen/Reuters

Израиль вступил на путь к абсолютной победе в конфликте с палестинским движением ХАМАС. Такое заявление сделал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, которого процитировала газета The Times of Israel.

«Мы находимся на пути к полной победе. <...> Мы доберемся до всех», — сказал глава правительства, имея в виду руководство ХАМАС.

Он добавил, что в ходе боевых действий в секторе Газа израильские войска ликвидировали четвертого по значимости человека в палестинском движении. При этом первый, второй и третий люди в ХАМАС «уже в пути», подчеркнул Нетаньяху.

7 марта премьер-министр Израиля рассказал, что власти страны планируют расширить зону боевых действий. Как он сказал, в скором времени военная операция еврейского государства в секторе Газа затронет и город Рафах.

Позже новостной портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Джо Байден «порвал» с главой израильского правительства из-за его решений в рамках конфликта с ХАМАС. По данным издания, американский лидер и Нетаньяху знакомы уже 40 лет. Тем не менее это не помешало хозяину Белого дома изменить свое отношение к премьер-министру еврейского государства, но в то же время остаться на стороне Израиля в вопросе борьбы с палестинским движением.

Ранее в правительстве Израиля назвали примерные сроки окончания операции в секторе Газа.

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