В трех регионах депутатов Госдумы так и не пересадили на авто российского производства

Вопреки решению Госдумы в трех регионах России депутатам продолжают выдавать в пользование автомобили зарубежного производства. Свое возмущение по этому поводу высказал председатель российского парламента Вячеслав Володин, его слова приводит сайт ГД.

Володин сообщил, что в Ингушетии, а также в Амурской и Калининградской областях народным избранникам по-прежнему предоставляют автомобили иностранного производства.

Еще 38 регионов отчитались о предоставлении депутатам Госдумы отечественных авто, а в 34 субъектах федерации парламентариев возят на машинах иностранных марок, произведенных в России до 2022 года. В некоторых регионах, включая новые, договоры аренды на транспортное обслуживание депутатов не заключались из-за отсутствия заявок.

Председатель Госдумы поручил направить в три субъекта-нарушителя уведомление с требованием исправить ситуацию.

Решение об использовании депутатами только отечественных автомобилей было принято в Госдуме 18 сентября.

20 октября Минпромторг составил список автомобилей для российских чиновников.

10 января депутатов Госдумы стали массово пересаживать на Aurus и Lada.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Соколов назвал число автомобилей, переданных для автопарка Госдумы.