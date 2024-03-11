Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков заявил, что спецслужбы РФ знают о присутствии «людей НАТО» на Украине

Песков: России давно известно о присутствии на Украине связанных с НАТО людей

close
100%
Shutterstock

Российские спецслужбы давно в курсе, что «люди НАТО» в том или ином виде присутствуют на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«У наших соответствующих служб уже давно была информация, что так или иначе люди, которые называют себя советниками НАТО находятся на территории Украины», — сказал Песков.

До этого глава МИД Польши Сикорский заявил о присутствии военных НАТО на Украине. Накануне он также отказался считать «немыслимой» отправку сил альянса на Украину, тем самым поддержав президента Франции Эммануэля Макрона, который в конце февраля не исключил подобный сценарий.

Тем временем президент Чехии Петр Павел заявил, что присутствие войск НАТО на Украине не будет нарушать никаких международных правил, если они не будут участвовать в боях. Он отметил, что с 2014 года на территории Украины действовала учебная миссия НАТО, в состав которой входили около 1000 человек из более чем 15 стран.

При этом в Госдуме назвали присутствие военных НАТО на Украине переходом «красных линий».

Ранее стало известно о последствиях для Запада ввода войск на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами