Песков заявил, что спецслужбы РФ знают о присутствии «людей НАТО» на Украине

Российские спецслужбы давно в курсе, что «люди НАТО» в том или ином виде присутствуют на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«У наших соответствующих служб уже давно была информация, что так или иначе люди, которые называют себя советниками НАТО находятся на территории Украины», — сказал Песков.

До этого глава МИД Польши Сикорский заявил о присутствии военных НАТО на Украине. Накануне он также отказался считать «немыслимой» отправку сил альянса на Украину, тем самым поддержав президента Франции Эммануэля Макрона, который в конце февраля не исключил подобный сценарий.

Тем временем президент Чехии Петр Павел заявил, что присутствие войск НАТО на Украине не будет нарушать никаких международных правил, если они не будут участвовать в боях. Он отметил, что с 2014 года на территории Украины действовала учебная миссия НАТО, в состав которой входили около 1000 человек из более чем 15 стран.

При этом в Госдуме назвали присутствие военных НАТО на Украине переходом «красных линий».

Ранее стало известно о последствиях для Запада ввода войск на Украину.