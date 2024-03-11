Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Флаг Швеции подняли в штаб-квартире НАТО

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли шведский флаг

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе в связи со вступлением Швеции в альянс подняли государственный флаг страны, передает «Интерфакс».

Швеция официально стала 32-м членом блока на прошлой неделе.

На торжественной церемонии присутствовали генсек НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и кронпринцесса Швеции Виктория.

Столтенберг поприветствовал вступление Швеции и назвал этот день историческим. Генсек отметил, что ее членство в блоке делает НАТО сильнее.

«Сегодня, поднимая флаг Швеции, мы выступаем единым фронтом единства и солидарности, мы привержены защищать друг друга», — сказал он.

Военнослужащие НАТО подняли флаг Швеции на мачту рядом с флагами других членов альянса под звуки военного оркестра, сыгравшего гимн страны. Церемония завершилась исполнением гимна НАТО.

Протокол о вступлении Швеции в НАТО официально вступил в силу 7 марта.

Ранее стало известно, какую роль НАТО может отвести Швеции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами