Флаг Швеции подняли в штаб-квартире НАТО

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе в связи со вступлением Швеции в альянс подняли государственный флаг страны, передает «Интерфакс».

Швеция официально стала 32-м членом блока на прошлой неделе.

На торжественной церемонии присутствовали генсек НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и кронпринцесса Швеции Виктория.

Столтенберг поприветствовал вступление Швеции и назвал этот день историческим. Генсек отметил, что ее членство в блоке делает НАТО сильнее.

«Сегодня, поднимая флаг Швеции, мы выступаем единым фронтом единства и солидарности, мы привержены защищать друг друга», — сказал он.

Военнослужащие НАТО подняли флаг Швеции на мачту рядом с флагами других членов альянса под звуки военного оркестра, сыгравшего гимн страны. Церемония завершилась исполнением гимна НАТО.

Протокол о вступлении Швеции в НАТО официально вступил в силу 7 марта.

Ранее стало известно, какую роль НАТО может отвести Швеции.