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В Латвии проверят документы у голосующих на выборах президента РФ

В Латвии проверят ВНЖ у голосующих на выборах президента РФ россиян

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Global Look Press

Полиция Латвии проверит участников голосования на выборах президента Российской Федерации, которое пройдет в посольстве в Риге, на предмет наличия у них права на пребывание в республике. Об этом заявил глава латвийской Госполиции Армандс Рукс, передает портал rus.lsm.lv.

Отмечается, что доступ к дипмиссии будет контролироваться, будут созданы пункты проверки видов на жительство и виз». В отношении лиц, нарушивших правила пребывания в Латвии, может быть запущена процедура выдворения.

Также некоторое время назад российская служба внешней разведки (СВР) сообщила о планах США через подконтрольные неправительственные организации (НРО) добиться снижения явки на выборах президента России.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок.

Ранее сообщалось, что за Путина собрались голосовать более 80% россиян.

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Выборы президента России-2024
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