В Швеции высказались о размещении ядерного оружия на территории страны

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Стокгольм в мирное время не видит необходимости размещать ядерное оружие в Швеции. Слова главы шведского кабмина приводит ТАСС.

«Мы ясно заявили, что не видим необходимости в том, чтобы Швеция стала страной, принимающей постоянные базы или ядерное оружие на своей территории в мирное время», — подчеркнул он.

До этого Генсек НАТО Йенс Столтенберг в соцсети X прокомментировал вступление Швеции в Североатлантический альянс. Генсек отметил, что с нетерпением ждет понедельника, 11 марта, чтобы поднять флаг Швеции в штаб-квартире НАТО.

Протокол о вступлении Швеции в НАТО официально вступил в силу в четверг, 7 марта, сообщали в Государственном департаменте США.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия передала американской администрации на хранение ратификационную грамоту о вступлении Швеции в НАТО.

Ранее постпред Крыма назвал большой ошибкой вступление Швеции в НАТО.