Постпред Крыма назвал большой ошибкой вступление Швеции в НАТО

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал вступление Швеции в Североатлантический альянс (НАТО) самой большой в ее истории ошибкой. Об этом чиновник заявил в интервью РИА Новости.

«Это, прежде всего, самая большая в истории Швеция ошибка и удар по собственной системе безопасности, функционирующей в рамках более чем двухвекового нейтралитета страны», – отметил Мурадов.

По его мнению, вступление Швеции в военный блок является результатом недальновидности и политической глупости властей королевства. Мурадов добавил, что с ним многие согласны и в самой Швеции.

Постпред подчеркнул, что Швеция создала себе много проблем, потому что, вступив в НАТО, автоматически оказалась под прицелом российских Вооруженных сил.

Протокол о вступлении Швеции в НАТО официально вступил в силу в четверг, 7 марта. Страна стала 32-м членом альянса. В Белом доме назвали Швецию страной с сильной демократией и высокоэффективной армией.

Ранее глава НАТО Столтенберг отреагировал на вступление Швеции в альянс.