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Боррель призвал направить прибыль от замороженных активов РФ на оборонные цели Украины

Боррель: доходы с замороженных активов РФ можно направить на оборону Украины

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Johanna Geron/Reuters

Верховный Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что прибыль от замороженных в Европе активов российского Центробанка могла бы быть направлена на решение оборонных задач Украины. Такое мнение он высказал в своем блоге.

«Если государства-члены согласятся (это должно быть единогласное решение по предложению Высокого представителя), мы могли бы использовать непредвиденную прибыль от российских замороженных активов для закупки оружия для Украины и/или помощи в укреплении ее оборонной промышленности», — написал он.

Боррель отметил, что до сих пор ЕС рассматривал возможность использования этой прибыли для поддержки восстановления Украины, но в данный момент главным является не восстановление Украины, а «предотвращение дальнейших разрушений».

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что если государства-члены ЕС согласятся, эти ресурсы можно использовать для обеспечения дополнительной военной поддержки Украины через Европейский фонд мира. В более долгосрочной перспективе Евросоюз мог бы также использовать эти деньги для поддержки украинской оборонно-промышленной базы, добавил дипломат.

11 марта Минфин РФ заявил об утверждении правкомиссией условий обмена замороженными активами.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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