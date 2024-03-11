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Стало известно, как Байден будет привлекать избирателей

ABC: Байден хочет привлечь внимание избирателей за счет бюджетного плана

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Joshua Roberts/Reuters

Президент США Джо Байден намерен за счет нового бюджетного плана на 2025 год привлечь большее количество избирателей на свою сторону. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Байден в понедельник публикует бюджетный план, направленный на то, чтобы привлечь внимание избирателей: налоговые льготы для семей, снижение цен в сфере здравоохранения, меньший дефицит и более высокие налоги для богатых и корпораций», — говорится в сообщении.

При этом, по оценке ABC, предложение на 2025 финансовый год вряд ли будет принято палатой представителей и сенатом. Однако отмечается, что, если «бюджет Байдена» станет законом, дефицит можно будет сократить на $3 трлн за десятилетие.

До этого в конгрессе США смогли достичь договоренностей по поводу выделения денег на работу федерального правительства до конца 2024 финансового года, который начался 1 октября 2023 года. По данным издания, бюджет правительства США на 2024 финансовый год будет составлять около $1,66 трлн.

В свою очередь глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что США не смогут избежать крушения финансовой системы при том уровне госдолга, который сейчас есть у страны.

Ранее Илон Маск спрогнозировал будущее США при растущем госдолге.

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