Финансовой системе США предрекли крушение

США не смогут избежать крушения финансовой системы при том уровне госдолга, который сейчас есть у страны, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Его слова приводит РИА Новости.

Крах американской экономики наступит быстрее, если Китай и арабские страны выведут свои средства из страны, в частности из казначейских бумаг, добавил спикер. Без внешней поддержки финансовая система Штатов будет выглядеть совсем по-другому, уверен Костин.

До этого в Счетной палате США предупредили, что к 2050 году госдолг страны может на 200% превысить ВВП. Сейчас он составляет $34 трлн.

На днях кандидат от республиканской партии в сенат США от штата Индиана Джон Раст выступил против повышения потолка американского госдолга. По его словам, законодателям следует больше делать для сдерживания роста федеральных расходов, а не обслуживать запросы политического истеблишмента.

Ранее Россия увеличила вложения в госдолг США.