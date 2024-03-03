Илон Маск спрогнозировал будущее США при растущем госдолге

Предприниматель Илон Маск заявил, что федерального бюджета США в будущем не хватит ни на что, кроме выплаты процентов по долгам. Своим мнением он поделился на своей странице в социальной сети X.

Так миллиардер прокомментировал сообщение паблика Shibetoshi Nakamoto, в котором иронически отмечалось, что, несмотря на проблемы с государственным долгом, правительство США считает главной проблемой именно Маска.

На это бизнесмен с шуткой отреагировал, что, очевидно, это его вина.

«Но, черт возьми, нам лучше что-нибудь с этим сделать, иначе весь федеральный бюджет пойдет на погашение процентных платежей, и ни на что другое не останется!» — написал Маск.

К своем посту он приложил ссылку на материал телеканала CNBC, согласно которому государственный долг США растет на один триллион долларов каждые сто дней.

До этого в Счетной палате США предупредили, что к 2050 году госдолг страны может на 200% превысить ВВП. Сейчас он составляет $34 трлн.

Кандидат от республиканской партии в сенат США от штата Индиана Джон Раст выступал против повышения потолка американского госдолга. По его словам, законодателям следует больше делать для сдерживания роста федеральных расходов, а не обслуживать запросы политического истеблишмента.

Ранее Россия увеличила вложения в госдолг США.