Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Илон Маск спрогнозировал будущее США при растущем госдолге

Маск: весь федеральный бюджет США пойдет на выплату процентов по долгам

close
100%
Kirsty Wigglesworth/AP

Предприниматель Илон Маск заявил, что федерального бюджета США в будущем не хватит ни на что, кроме выплаты процентов по долгам. Своим мнением он поделился на своей странице в социальной сети X.

Так миллиардер прокомментировал сообщение паблика Shibetoshi Nakamoto, в котором иронически отмечалось, что, несмотря на проблемы с государственным долгом, правительство США считает главной проблемой именно Маска.

На это бизнесмен с шуткой отреагировал, что, очевидно, это его вина.

«Но, черт возьми, нам лучше что-нибудь с этим сделать, иначе весь федеральный бюджет пойдет на погашение процентных платежей, и ни на что другое не останется!» — написал Маск.

К своем посту он приложил ссылку на материал телеканала CNBC, согласно которому государственный долг США растет на один триллион долларов каждые сто дней.

До этого в Счетной палате США предупредили, что к 2050 году госдолг страны может на 200% превысить ВВП. Сейчас он составляет $34 трлн.

Кандидат от республиканской партии в сенат США от штата Индиана Джон Раст выступал против повышения потолка американского госдолга. По его словам, законодателям следует больше делать для сдерживания роста федеральных расходов, а не обслуживать запросы политического истеблишмента.

Ранее Россия увеличила вложения в госдолг США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами