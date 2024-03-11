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За Путина собрались голосовать более 80% россиян

ВЦИОМ: за Путина готовы проголосовать более 80% россиян, ожидаемая явка 70%

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Григорий Сысоев/РИА Новости

За кандидата в президенты России Владимира Путина на предстоящих выборах готовы проголосовать более 80% россиян, ожидаемая явка на выборы составляет более 70%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

82% участников исследования ответили, что готовы голосовать за Путина. При этом за Николая Харитонова (КПРФ) готовы отдать свои голоса 6% граждан, за Владислава Даванкова (партия «Новые люди») — 6%, за Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 5%.

Расчет произведен с использованием методологии электорального вероятностного прогнозирования ВЦИОМ. Итоговый результат получается в ходе совмещения двух комплексных блоков: расчет явки и расчет голосования. В расчетной модели учитываются: информированность, интерес к выборам, мотив голосования, разные обстоятельства*. Каждому варианту ответа присваивается весовой коэффициент, который определяется вероятность декларируемого поведения. Настройка коэффициентов модели проводится с помощью экспертных опросов. Актуальный электоральный расчет произведен на основе опросных данных - всероссийского телефонного опроса, проведенного 6 марта 2024 года.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата. Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок.

В начале марта Фонд «Общественное мнение» провел опрос, согласно которому более 80% россиян положительно оценивают работу Путина. При этом с ними не согласились 7% опрошенных. Оставшиеся 10% затруднились ответить.

Ранее посол РФ счел провокацией русофобскую риторику США в преддверии выборов.

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