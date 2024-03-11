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Трамп раскритиковал церемонию премии «Оскар» из-за политических причин

Трамп назвал церемонию вручения премии «Оскар» несправедливой и политкорректной

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Sam Wolfe/Reuters

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал церемонию вручения премии «Оскар» несправедливой и политкорректным шоу. Свое мнение он выразил в социальной сети Truth Social.

«Действительно плохое политкорректное шоу было сегодня вечером, и [уже] в течение многих лет — бессвязное, скучное и очень несправедливое», — написал Трамп.

До этого лента Кристофера Нолана «Оппенгеймер» (Oppenheimer, 2023) получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

Американка Эмма Стоун получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса», сыгравшая в картине «Бедные-несчастные» (Poor Things, 2023).

Ирландец Киллиан Мерфи получил премию «Оскар» в номинации «Лучший актер» за роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию церемонии.

Ранее был назван лучший зарубежный фильм, получивший «Оскар».

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