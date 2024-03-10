В ХАМАС сочли, что Израиль возобновит огонь сразу после освобождения своих заложников

Израиль будет готов возобновить боевые действия сразу после того, как вернет своих заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом заявил лидер политбюро ХАМАС Исмаил Хания в обращении по случаю наступления священного для мусульман месяца Рамадан, передает ТАСС.

Он пояснил, что связывался с посредниками в переговорах и они рассказали, что противник не предоставил никаких гарантий по прекращению огня.

«<…> а это значит, что он хочет получить своих пленных и сразу же возобновить боевые действия против нашего народа и сектора Газа», — подчеркнул Хания.

Он обратил внимание, что Израиль до сих пор не дал никаких гарантий по возвращению перемещенных лиц в места, где они проживали, что является неприемлемым для ХАМАС. По словам лидера политбюро, движение «категорически не хочет» заключать такое соглашение, которое не положило бы конец войне в Газе.

Хания также опроверг данные, что его сторонники используют наступление Рамадана для организации акций в поддержку Палестины на Западном берегу реки Иордан, в других арабских странах и среди мусульман по всему миру.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.