Нетаньяху назвал возможный срок завершения операции в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал в интервью изданию Politico, когда может завершиться военная операция еврейского государства против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

По его словам, израильская армия «уничтожила три четверти боевых террористических батальонов ХАМАС».

«И мы близки к окончанию последней части в боевых действиях. (Боевые действия. — «Газета.Ru») займут не более двух месяцев. Может быть, шесть недель, может быть, четыре», — заявил премьер.

До этого Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа.

7 октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более 200 человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.