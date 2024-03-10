В Госдуме ответили Макрону, что Россия может «достать револьвер»

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что создание Францией альянса для отправки войск на Украину, вынудит Россию «достать револьвер».

«Отправка европейского военного контингента на Украину – это уже не просто красная линия, а револьвер, направленный на Россию. Нам не останется никакого другого выхода как достать свой револьвер в виде грозного оружия и приставить его к виску противника», — сказал он, добавив, что на Западе все прекрасно знают, что «это за револьвер».

Также Белик предположил, что, так как западные страны очень чувствительны к потерям, президент Франции Эммануэль Макрон со своей идеей останется в одиночестве.

До этого издание Politico писало, что Франция стремится «создать альянс» стран, которые готовы к отправке своих вооруженных сил на Украину.

Сенатор Алексей Пушков заявлял, что президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе МИД Польши Радославу Сикорскому нужно обсудить, к чему может привести отправка войск НАТО на Украину.

Ранее Захарова оценила слова главы МИД Франции об отправке войск на Украину.