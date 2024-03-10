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В Госдуме ответили Макрону, что Россия может «достать револьвер»

Депутат ГД Белик: альянс Макрона вынудит Россию «достать револьвер»

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uma.gov.ru/Wikipedia

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что создание Францией альянса для отправки войск на Украину, вынудит Россию «достать револьвер».

«Отправка европейского военного контингента на Украину – это уже не просто красная линия, а револьвер, направленный на Россию. Нам не останется никакого другого выхода как достать свой револьвер в виде грозного оружия и приставить его к виску противника», — сказал он, добавив, что на Западе все прекрасно знают, что «это за револьвер».

Также Белик предположил, что, так как западные страны очень чувствительны к потерям, президент Франции Эммануэль Макрон со своей идеей останется в одиночестве.

До этого издание Politico писало, что Франция стремится «создать альянс» стран, которые готовы к отправке своих вооруженных сил на Украину.

Сенатор Алексей Пушков заявлял, что президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе МИД Польши Радославу Сикорскому нужно обсудить, к чему может привести отправка войск НАТО на Украину.

Ранее Захарова оценила слова главы МИД Франции об отправке войск на Украину.

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