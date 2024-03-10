Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу из-за слов об отсутствии в марте 2022 года договора между Россией и Украиной. Фрагмент с интервью с ним опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Хочется спросить у господина Шольца, о чем тогда говорил господин [депутат Верховной рады Давид] Арахамия и о чем тогда говорил господин [бывший премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон?» — сказал представитель Кремля.

4 марта Шольц заявил, что в ходе переговоров в 2022 году РФ и Украина не согласовывали никаких проектов мирного договора. Политик уточнил, что речь идет о российско-украинских переговорах в Турции. С некоторых пор СМИ начали распространять информацию о том, что в тот момент у Москвы и Киева был готов план мирного соглашения. Однако, по информации журналистов, подписанию соответствующего договора помешали западные лидеры.

В начале февраля американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента РФ Владимира Путина. В ходе беседы глава государства заявил, что вооруженный конфликт мог завершиться еще полтора года назад. Однако в переговоры Москвы и Киева вмешалось британское правительство, о чем говорил даже руководитель фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия.

Ранее в Британии высказались против поддержки мирной инициативы по Украине.