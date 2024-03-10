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В Анкаре заявили, что им неизвестно о планах переговоров по Украине 25 марта

РИА Новости: в Анкаре не знают о планах переговоров по Украине 25 марта в Турции

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Murad Sezer/Reuters

Представитель канцелярии в администрации турецкого президента заявил РИА Новости, что администрация Реджепа Тайипа Эрдогана не располагает информацией о переговорах по Украине 25 марта в Турции.

«Не располагаем такой информацией. О готовности провести в Турции мирные переговоры неоднократно заявлялось на официальном уровне», — сказал источник агентству.

10 марта в соцсетях со ссылкой на турецкие СМИ появились сообщения о том, что 25 марта могут стартовать мирные переговоры по Украине при посредничестве Турции.

До этого в Крыму назвали провалом переговоры Эрдогана и Зеленского. Президент Турции после переговоров с Зеленским заявил, что Турция все еще готова организовать и провести саммит по урегулированию российско-украинского конфликта. Однако лидер Украины против такого сценария — он считает, что план сначала должны разработать «цивилизованные страны». При этом Китай и Швейцария, в которой запланирована первая встреча по «формуле мира» Зеленского, настаивают, что без участия Москвы переговоры будут безрезультатными.

Ранее в Израиле назвали Эрдогана одним из главных антисемитов в истории.

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