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В Париже появились граффити с гробами французских солдат на Украине

В Париже появились несколько граффити с гробами французских солдат на Украине

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Shutterstock

В Седьмом округе Парижа, где находится Эйфелева башня, обнаружились граффити, на которых изображены «французские солдаты на Украине». Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Граффити были обнаружены на улицах Парижа в пятницу, 7 июня 2024 года», — сказано в сообщении.

Полиция выявила пять граффити, выполненных красной краской, размером 30 на 30 см, изображающих гроб, с надписью «французский солдат на Украине».

2 июня в Париже полицейские арестовали авторов экспозиции у Эйфелевой башни с пятью пустыми гробами, обернутыми во французские флаги, и плакатом «Солдаты Франции, погибшие на Украине». В полиции рассказали, что инцидент произошел 1 июня в 9 утра (10:00 мск) рядом с Эйфелевой башней. По данным экспертизы, гробы были наполнены гипсом.

Ранее Макрон подтвердил разрешение Украине наносить удары французским оружием по военным целям на территории России.

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Операция на Украине
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