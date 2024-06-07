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На Украине призвали отказаться от кондиционеров из-за дефицита электричества

Премьер Украины Шмыгаль призвал госорганы отказаться от кондиционеров

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Thomas Imo/Global Look Press

Государственные органы Украины должны отказаться от использования кондиционеров, чтобы улучшить ситуацию в энергосистеме страны. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Чтобы улучшить ситуацию в энергосистеме, мы одновременно работаем с двух сторон. (…) Министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров», — написал глава правительства.

Также Шмыгаль призвал выключать по ночам наружное освещение административных зданий и прилегающей к ним территории. Он попросил распространить эти меры на правоохранительную и судебную системы.

7 июня гендиректор украинского энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что предприятие потеряло около 86% генерирующих мощностей.

Украине следует готовиться к жизни в «холоде и темноте», так как к зиме жители страны могут остаться практически без электричества, пишет FT со ссылкой на украинских чиновников. По данным издания, Киев потерял больше половины вырабатывающих мощностей в результате атак на энергообъекты. Шмыгаль уже предупредил, что в ближайшие годы экономия электричества станет частью повседневной жизни. Причем не только для обычных граждан, но и для крупных предприятий. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киеве ухудшилась ситуация с электричеством.

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