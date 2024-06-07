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Развеян популярный миф об использовании телефона перед сном

BMC: использование телефона перед сном не усложняет засыпание

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Shutterstock

Ученые из Университета Флиндерса в Австралии обнаружили, что между использованием телефона перед сном и трудностями с засыпанием нет значимых причинно-следственных связей. Результаты исследования опубликованы в BMC (biomedcentral).

В рамках своей научной работы ученые из Университета Флиндерса проанализировали 11 исследований на тему влияния синего света от экранов (в том числе телефона) на простоту вечернего отхода ко сну. Ученые стремились понять, может ли использование телефона за час до сна вызвать трудности с засыпанием.

Результаты десяти исследований показали, что проводить время «в телефоне» можно без негативных последствий для качества ночного отдыха. Одно убедительное исследование продемонстрировало, что использование гаджетов перед сном задерживает засыпание на 10 минут. Однако, по мнению австралийских ученых, такая «отсрочка» незначительна и не оказывает весомого воздействия на здоровье и самочувствие.

Кроме того, существует много других факторов (употребление стимулирующих веществ, неправильное питание, неподходящая обстановка в спальне), более существенным образом ухудшающих сон.

Ранее была найдена связь между использованием интернета и психологическим благополучием.

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