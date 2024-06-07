Британский профессор раскрыл ошибку НАТО в отношении России

Ведущие политики стран НАТО ведут недальновидную политику по отношению к России. С таким заявлением выступил профессор Лондонского Института глобальной политики Джордж Самуэли в эфире YouTube-канала британского политика Джорджа Гэллоуэя.

«Это поколение дураков просто играет в слепой блеф, рассчитывая на то, что заставит Россию отступить», — отметил политический аналитик.

Он уточнил, что такая самоуверенность лежит в основе «нелепого плана» президента Франции Эммануэля Макрона, который безуспешно пытается «запудрить мозги» российским лидерам.

Самуэли напомнил, что военные действия начинаются, когда одна из сторон воображает, что может одержать легкую победу, а другая — поднимает белый флаг.

«И именно это НАТО ошибочно думает о РФ», — отметил эксперт.

Профессор обратил внимание, что провокации в сторону России говорят о невежестве западных политиков, которые появились на свет после окончания мировой войны и неспособны в полной мере осознать, к чему может привести противостояние.

Ранее Макрон превратился «из голубя в ястреба» из-за украинского вопроса.