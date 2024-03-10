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На Украине стартовало оформление Залужного как посла в Великобритании

На Украине приступили к оформлению Залужного в качестве посла в Великобритании

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига в эфире телеканала «Рада» сообщил, что уже стартовали процедуры по оформлению документов для назначения экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании.

«Сейчас начались процедуры, связанные с оформлением необходимых документов, связанных с назначением Валерия Залужного на должность полномочного посла в Великобритании», — сказал он.

Сибига добавил, что соответствующее представление с таким предложением поступило от министра иностранных дел, оно было поддержано главой государства.

Замглавы офиса президента отметил, что после согласования кандидата должен пройти еще ряд определенных процедур. Финалом этой истории станет указ Зеленского о назначении послом соответствующей кандидатуры.

7 марта стало известно, что Залужного назначат на должность посла Украины в Великобритании. Лондону был направлен соответствующий запрос на агреман. Президент Украины Владимир Зеленский уточнял, что его политический конкурент сам изъявил желание поработать на дипломатическом направлении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее издание «Зеркало недели» написало, что назначение Залужного послом Украины в Великобритании было сопровождено «беспрецедентным» нарушением дипломатических норм.

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