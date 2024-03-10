Во Франции раскритиковали идею Макрона по созданию антироссийской коалиции

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X раскритиковал инициативу Франции по созданию коалиции государств, готовых отправить своих военнослужащих на Украину, подчеркнув, что у Франции и Прибалтики нет общих интересов.

«Это исторически ультра-антироссийские страны, с которыми у нас нет ничего общего. Позиция, очень далекая от традиционной дипломатии Франции!» – написал он.

Политик задался вопросом, может быть, президент страны Эммануэль Макрон хочет взять на себя инициативу по развязыванию третьей мировой войны. Филиппо призвал «остановить этот цирк».

«Давайте прекратим эту идиотскую, дорогостоящую, опасную поддержку Украины и войны и выберем мир!» — добавил политик.

До этого Флориан Филиппо заявлял, что слова Макрона об отсутствии красных линий в вопросе помощи Киеву могут привести к мировой войне. Политик призвал французов не допустить «глобальной катастрофы» и не вступать в конфликт за интересы НАТО и Украины.

Ранее в Кремле оценили действия Макрона.