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На Украине назвали примерные сроки внесения проекта о мобилизации осужденных

Минюст Украины: закон о мобилизации заключенных могут внести на следующей неделе

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Законопроект, разрешающий мобилизацию заключенных, могут внести в Верховную раду Украины на будущей неделе, а принять — до конца весны. Такие сроки анонсировал глава украинского министерства юстиции Денис Малюська в эфире телеканала «Рада».

«На следующей неделе он (законопроект. — «Газета.Ru») будет зарегистрирован», — заявил он.

По словам министра, голосование по данному закону состоится на ближайших заседаниях украинского парламента.

Согласно информации главы ведомства, тысячи арестантов и осужденных желают вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Но не все украинские командиры хотят видеть у себя в подразделениях осужденных, поэтому допустимо формирование отдельных отрядов из мобилизованных преступников. Военачальники попросили исключить из числа потенциальных подчиненных тех, кто нарушал военную дисциплину и совершал преступления, связанные с исполнением военной обязанности или против государства

«Окончательное решение примет Рада», — заключил Малюська.

До этого украинский минюст предложил выдать заключенным «хотя бы лопаты».

Ранее военный эксперт указал на подготовку к заключению перемирия между Россией и Украиной.

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