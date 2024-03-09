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Президент Турции приравнял премьера Израиля и его правительство к Гитлеру и Муссолини

Эрдоган: Нетаньяху и его кабмин действиями в Газе приравняли себя к нацистам

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Michael Varaklas/AP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его правительство в результате «преступлений против человечности» в секторе Газа приравняли свои имена к Адольфу Гитлеру и Бенито Муссолини. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает газета Hurriyet.

«То, что происходит в секторе Газа с 7 октября, выходит за рамки толерантности. Реализуется политика геноцида. Более 32 тысяч палестинцев приняли мученичество. 2 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Мы столкнулись с варварством, когда невинных людей уничтожают в очереди за едой», — сказал турецкий лидер.

Он добавил, что с первого дня, как войска Израиля начали бить по палестинскому анклаву, Турция мобилизовала все силы и средства, выступала от имени палестинского народа на международных встречах.

С самого начала конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС в октябре 2023 года руководство Турции встало на сторону группировки и неоднократно публично обвиняло израильское руководств в совершении военных преступлений в секторе Газа.

В декабре Эрдоган заявлял, что никогда не признает ХАМАС террористической организацией.

Ранее Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа.

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