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Американский миллиардер призвал США восстановить отношения с Россией

Сакс: восстановление отношений США и России предотвратит мировую войну

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E. Charbonneau/Staff/Getty Images

США нужно начать процесс разрядки в отношениях с Россией, чтобы предотвратить мировую войну из-за Украины. Такое мнение высказал американский миллиардер Дэвид Сакс в интервью изданию Unherd.

По его словам, эта «разрядка» заложит основу для будущего мира.

Бизнесмен уверен, что стратегия Соединенных Штатов в конфликте на Украине потерпела абсолютный крах: в результате затягивания Вашингтоном боевых действий была разрушена бывшая республика СССР.

К тому же, антироссийские санкции только принесли ущерб странам Европы, в то время как РФ продолжает экономически расти.

До этого отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер призвал политиков стран Запада начать инициировать диалог с Россией по вопросам европейской безопасности, чаще советоваться с российскими послами.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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