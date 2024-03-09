США нужно начать процесс разрядки в отношениях с Россией, чтобы предотвратить мировую войну из-за Украины. Такое мнение высказал американский миллиардер Дэвид Сакс в интервью изданию Unherd.

По его словам, эта «разрядка» заложит основу для будущего мира.

Бизнесмен уверен, что стратегия Соединенных Штатов в конфликте на Украине потерпела абсолютный крах: в результате затягивания Вашингтоном боевых действий была разрушена бывшая республика СССР.

К тому же, антироссийские санкции только принесли ущерб странам Европы, в то время как РФ продолжает экономически расти.

До этого отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер призвал политиков стран Запада начать инициировать диалог с Россией по вопросам европейской безопасности, чаще советоваться с российскими послами.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.