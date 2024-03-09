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Трамп начал платить в связи с иском писательницы Кэрролл

Трамп заплатил $91,6 млн в качестве залога по иску писательницы Кэрролл

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New York Magazine/Reuters

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп внес $91,6 миллиона залога по делу о клевете против писательницы Элизабет Джин Кэрролл. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы окружного суда города Нью-Йорк.

При этом в документах отмечается, что Трамп планирует оспорить решение, подав на него апелляцию.

Присяжные обязали Трампа выплатить 83,3 миллиона долларов писательнице Джин Кэрролл за клевету на нее в 2019 году. Элизабет Кэрролл обвиняла Трампа в домогательстве и клевете. В первый раз, в мае 2023 года, суд потребовал от Трампа выплатить писательнице $5 млн. Позднее женщина изменила размер суммы на $10 млн. Поводом для этого, в частности, стали слова политика в эфире телеканала CNN, где он назвал Кэрролл сумасшедшей, ее утверждения — «фальшивкой и выдумкой», а поданный против него иск — «подстроенной сделкой».

До этого судья отклонил просьбу экс-президента США Дональда Трампа отложить срок выплаты по иску писательнице Джин Кэрролл на сумму $83,3 млн по делу о клевете.

Ранее Трампа обвинили в получении денег от Китая.

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