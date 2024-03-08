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На Западе признали, что их деньги не помогут Украине

Responsible Statecraft: финансовая помощь от США не предотвратит крах Киева

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Kevin Lamarque/Reuters

Украина на данный момент фактически находится на жизнеобеспечении Запада, финансовая помощь со стороны США не поможет Киеву предотвратить крах страны. Об этом заявил эксперт Марк Эпископос в статье, опубликованной изданием Responsible Statecraft.

«Короче говоря, военные усилия Украины находятся на жизнеобеспечении. Ее крах… теперь вполне вероятен. Чего может достичь пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов в свете этих мрачных реалий?» — говорится в сообщении издания.

Автор признает, что деньги Запада, «несомненно, помогут Украине увеличить расходы и замедлить темпы продвижения России». Однако, подчеркнул Эпископос, помощь западных стран «не предотвратит сохраняющуюся угрозу коллапса» государства.

До этого директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявлял, что Украина может потерять Харьков в 2024 году при условии, что будут сохраняться дефицит боеприпасов у Вооруженных сил Украины и превосходство российской армии.

Ранее политолог рассказал, что будет означать окончательное поражение Украины.

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