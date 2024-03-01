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Политолог рассказал, что будет означать окончательное поражение Украины

Политолог Карасев заявил, что потеря Одессы будет означать поражение Киева

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Stanislaw1999/Shutterstock

Запад не может позволить себе потерять Одессу Украиной, так как это означало бы полную победу России, заявил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka. Он отметил, что если российским войскам удастся прорвать оборону и достичь Николаева-Одессы, это приведет к отрезанию Украины от Черного моря и можно будет считать, что война завершилась победой России и поражением Украины.

Карасев предупредил, что в случае серьезного провала ВСУ на фронте западные страны могут предпринять шаги для создания еще одной горячей точки, например, в Приднестровье, чтобы отвлечь российские силы.

До этого президент Владимир Путин говорил, что Одесса — русский город, и все Причерноморье перешло к России в результате русско-турецких войн. Он отметил, что юго-восток Украины всегда был пророссийским, поскольку это исторически российские территории. При формировании СССР Ленин передал все Украине, но при распаде Советского Союза Москва согласилась с этим и была готова жить в такой парадигме.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом от диктатуры.

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