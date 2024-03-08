Украина не является приоритетом для безопасности США. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор заявил, что его украинский источник фиксирует снижение реальных объемов помощи Запада Украине «при наращивании жесткой риторики, призванной продемонстрировать решимость Запада противостоять России».

Неслучайно в Киеве растет тревога, что, несмотря на все заверения, США и Запад могут предать Украину. В опасениях Киева есть резон, считает Пушков.

По его словам, в свое время Вашингтон декларировал подобную же решимость во время Карибского кризиса, затем в ходе войны во Вьетнаме и в Афганистане.

«Украина не является абсолютным приоритетом для безопасности США. Именно этот фактор определяет оппозицию линии [президента США Джо] Байдена со стороны республиканцев в конгрессе США», — написал он.

Глава комиссии СФ подчеркнул, что абсолютным приоритетом США является предотвращение ядерной войны с РФ, что изначально ограничивает «потолок» американской «вовлеченности» в украинский конфликт.

Украина важна для США с точки зрения поддержания их гегемонии в мировых делах и их способности «сдерживать» новые центры силы, но отказ от политики тотальной поддержки Украины «по большому счету некритичен ни для самих США, ни для их системы союзов», уверен Пушков.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.