Украинцы начали снимать деньги со счетов на фоне мобилизации

Зампред комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Егор Чернев заявил, что жители Украины стали массового снимать денежные средства со своих банковских счетов из-за продолжающегося обсуждения в украинском парламенте законопроекта о мобилизации, в соответствии с которым гражданину могут заблокировать счета за неявку в военный комиссариат. Об этом он сообщил украинскому изданию «Украинские новости».

«Люди снимают их (денежные средства. – Прим. ред.) со счетов уже сейчас, даже не имея проголосованного закона», — подчеркнул депутат, отметив, что таким образом фактически происходит «вынимание» денег из экономики.

До этого на границе Украины и Румынии задержали украинского пограничника, переправлявшего уклонистов за пределы Украины. По словам уклонистов, они пытались попасть за границу по маршруту, который нашли в мессенджерах. За нелегальное прохождение границы мимо пунктов пропуска они заплатили от $3 тыс. до $8 тыс.

Ранее на Украине признали факт бардака и кризиса в политике.