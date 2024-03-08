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Украинцы начали снимать деньги со счетов на фоне мобилизации

В Раде заявили, что украинцы снимают деньги со счетов из-за закона о мобилизации

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Depositphotos

Зампред комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Егор Чернев заявил, что жители Украины стали массового снимать денежные средства со своих банковских счетов из-за продолжающегося обсуждения в украинском парламенте законопроекта о мобилизации, в соответствии с которым гражданину могут заблокировать счета за неявку в военный комиссариат. Об этом он сообщил украинскому изданию «Украинские новости».

«Люди снимают их (денежные средства. – Прим. ред.) со счетов уже сейчас, даже не имея проголосованного закона», — подчеркнул депутат, отметив, что таким образом фактически происходит «вынимание» денег из экономики.

До этого на границе Украины и Румынии задержали украинского пограничника, переправлявшего уклонистов за пределы Украины. По словам уклонистов, они пытались попасть за границу по маршруту, который нашли в мессенджерах. За нелегальное прохождение границы мимо пунктов пропуска они заплатили от $3 тыс. до $8 тыс.

Ранее на Украине признали факт бардака и кризиса в политике.

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