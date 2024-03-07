На Украине признали факт бардака и кризиса в политике

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) признал, что в украинской политике царит «бардак и кризис», раскритиковав работу украинского парламента, в частности неспособность Рады проработать законопроект о мобилизации. Таким мнением он поделился в своем Telegram-канале.

«Вместо того, чтобы системно проработать и внести нормальный законопроект о мобилизации, демобилизации, ротации — нет, надо, чтобы было 4 тысячи правок. Это все говорит об огромном бардаке и кризисе», — написал он.

Он призвал украинских парламентариев и политиков не думать о рейтингах и перестать «играть в игры», признав также сложную для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуацию на поле боя.

До этого депутат Верховной рады, член парламентского комитета по обороне Федор Вениславский заявил, что по новому закону Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут мобилизовать «значительно меньше» 500 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Украина готовится к новому контрнаступлению.