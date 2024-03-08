Зеленский хочет встретиться с представителями турецких оборонных компаний

Украинский лидер Владимир Зеленский в рамках своего визита в Турцию в пятницу намерен провести встречи с представителями турецких оборонных компаний для обсуждения совместных оборонных проектов Анкары и Киева. Об этом в Telegram-канале сообщил Офис Зеленского.

«Зеленский посетит верфи, где ведется строительство корветов для ВМС Украины, а также встретится с представителями турецких оборонных компаний», — говорится в сообщении.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Россия и Украина достигли пределов военных возможностей в противостоянии, поэтому необходимо инициировать диалог о мире.

Он подчеркнул, что Турция не ведет речь о признании «оккупированных территорий» Украины, однако Анкара убеждена, что на данном этапе «пришло время отделить этот вопрос и тему суверенитета от темы прекращения огня».

Ранее Турция предложила РФ и Украине площадку для переговоров.