Власти Молдавии опасаются помощи России населению страны, которую может привлечь оппозиция, если выиграет очередные выборы. Об этом заявил молдавский оппозиционер Илан Шор в интервью телеканалу «Россия 24»

«У молдавских властей сегодня тотальная агония, связанная с тем, что они боятся, что мы сможем сотрудничать с Российской Федерацией и получать те блага, которые нужны сегодня населению», — заявил Шор.

Оппозиционер считает, что молдаване откажутся от курса на евроинтеграцию, так как проевропейская власть за последние четыре года доказала свою антидемократичность.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Молдавии Майя Санду, прикрываясь законом, сводит счеты с главой Гагаузской автономии Евгенией Гуцул.

Дипломат уточнила, что президент Молдавии не пренебрегает давлением и прямыми угрозами человеку, за которым не просто голоса избирателей, а борьба ее электората, которые снова подтвердили «результаты своего волеизъявления».

Ранее в Госдуме сравнили Молдавию с Украиной образца первого майдана.