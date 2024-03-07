Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Греции счел Россию врагом Европы

Мицотакис назвал РФ «врагом» Европы и пообещал продолжить поддерживать Украину

close
100%
Global Look Press

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на конференции Европейской народной партии назвал Россию «врагом» Европы и пообещал продолжить поддерживать Украину. Об этом сообщает общественное телевидение страны ERT.

«В этот мрачный для Европы час... мы продемонстрировали нашу решимость поддержать Украину единым фронтом», — подчеркнул политик.

Он отметил, что такого поворота «враги, возможно, не ожидали». По словам Мицотакиса, Греция продолжит поддерживать Украину, как в экономическом, так и в военном отношении.

Премьер-министр Греции рассказал о своей поездке в Одессу. Мицотакис обратил внимание, что «российская ракета попала в порт», когда он посещал объект вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Вы нас не испугаете, мы будем продолжать поддерживать Украину... столько, сколько потребуется», — сказал политик.

По его словам, западные союзники останутся «абсолютно едины» в этом решении.

Накануне премьер Греции прибыл в Одессу для встречи с Зеленским.

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами