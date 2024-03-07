Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше оппозиция готовится инициировать вотум недоверия главе МВД

Польская оппозиция намерена инициировать вотум недоверия главе МВД Кервиньскому

close
100%
Thierry Monasse/Getty Images

Оппозиция намерена инициировать рассмотрение в парламенте Польши вопроса о выражении вотума недоверия министру внутренних дел страны Марчину Кервиньскому. Об этом рассказал глава фракции партии «Право и справедливость» Мариуш Блащак, передает РИА Новости.

По его словам, данное решение было принято в связи с прошедшей в Варшаве акцией протеста. Речь идет о демонстрации фермеров, которые недовольны политикой властей в сфере сельского хозяйства и «зеленым курсом» Европейского союза (ЕС).

«Мы подготовили заявление о выражении вотума недоверия в отношении министра Кервиньского. Сейчас мы подадим это заявление», — сказал Блащак, общаясь с журналистами.

Он добавил, что польская оппозиция не согласна с использованием правоохранительных органов в политических целях. То же касается заявлений политиков, в которых они называют аграриев «хулиганами».

6 марта в столице Польши прошла акция протеста, которую организовали фермеры. По информации издания «Sputnik Молдова», во время демонстрации между аграриями и полицией начались столкновения. Более того, несколько протестующих публично сожгли флаг регионального содружества.

Позже ситуацию прокомментировал премьер-министр республики Дональд Туск. Он заявил, что акция протеста в Варшаве была организована не фермерами, а «хулиганами».

Ранее польское правительство призвало ЕС отменить все торговые привилегии для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами