В Польше оппозиция готовится инициировать вотум недоверия главе МВД

Оппозиция намерена инициировать рассмотрение в парламенте Польши вопроса о выражении вотума недоверия министру внутренних дел страны Марчину Кервиньскому. Об этом рассказал глава фракции партии «Право и справедливость» Мариуш Блащак, передает РИА Новости.

По его словам, данное решение было принято в связи с прошедшей в Варшаве акцией протеста. Речь идет о демонстрации фермеров, которые недовольны политикой властей в сфере сельского хозяйства и «зеленым курсом» Европейского союза (ЕС).

«Мы подготовили заявление о выражении вотума недоверия в отношении министра Кервиньского. Сейчас мы подадим это заявление», — сказал Блащак, общаясь с журналистами.

Он добавил, что польская оппозиция не согласна с использованием правоохранительных органов в политических целях. То же касается заявлений политиков, в которых они называют аграриев «хулиганами».

6 марта в столице Польши прошла акция протеста, которую организовали фермеры. По информации издания «Sputnik Молдова», во время демонстрации между аграриями и полицией начались столкновения. Более того, несколько протестующих публично сожгли флаг регионального содружества.

Позже ситуацию прокомментировал премьер-министр республики Дональд Туск. Он заявил, что акция протеста в Варшаве была организована не фермерами, а «хулиганами».

Ранее польское правительство призвало ЕС отменить все торговые привилегии для Украины.