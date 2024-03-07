Медведев прокомментировал слова Макрона о красных линиях в поддержке Украины

В отношениях России и Франции нет каких-либо «красных линий» и точек невозврата. Об этом написал в социальной сети X заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после слов президента Франции Эммануэля Макрона об отсутствии таковых у Парижа в поддержке Киева.

Он напомнил высказывание Макрона о том, что «больше нет никаких красных линий, больше нет никаких лимитов» в вопросе поддержки Украины.

«Тогда это значит, что у России больше не осталось красных линий в отношении Франции», — отметил Медведев.

Зампред Совбеза завершил публикацию фразой из римского права — «In hostem omina licita», которая переводится, как «по отношению к врагу все дозволено».

В четверг, 5 марта, Макрон на встрече с лидерами оппозиции заявил, что в поддержке Украины «нет никаких лимитов», сообщил телеканал BFM TV. До этого президент Франции отмечал, что одной из тем на конференции в Париже стала возможность отправки западных войск на Украину.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.