Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев прокомментировал слова Макрона о красных линиях в поддержке Украины

Медведев заявил, что у России больше нет «красных линий» по отношению к Франции

close
100%
POOL/Reuters

В отношениях России и Франции нет каких-либо «красных линий» и точек невозврата. Об этом написал в социальной сети X заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после слов президента Франции Эммануэля Макрона об отсутствии таковых у Парижа в поддержке Киева.

Он напомнил высказывание Макрона о том, что «больше нет никаких красных линий, больше нет никаких лимитов» в вопросе поддержки Украины.

«Тогда это значит, что у России больше не осталось красных линий в отношении Франции», — отметил Медведев.

Зампред Совбеза завершил публикацию фразой из римского права — «In hostem omina licita», которая переводится, как «по отношению к врагу все дозволено».

В четверг, 5 марта, Макрон на встрече с лидерами оппозиции заявил, что в поддержке Украины «нет никаких лимитов», сообщил телеканал BFM TV. До этого президент Франции отмечал, что одной из тем на конференции в Париже стала возможность отправки западных войск на Украину.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами