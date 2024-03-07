Шор призвал власти Молдавии не придумывать фейки для обвинения главы Гагаузии

Молдавский оппозиционер Илан Шор призвал руководство страны не запугивать главу Гагаузии Евгению Гуцул и не сочинять против нее «фейковые» обвинения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что оппозиция не позволит запугивать законно избранных представителей власти.

«Даже не пытайтесь придумывать фейковые обвинения башкану Гагаузии Евгении Гуцул», — написал Шор.

Оппозиционер подчеркнул, все видят, как смело она действует в интересах родного края, чтобы поднять жизнь граждан на достойный уровень.

В четверг, 7 марта, Гуцул находится с рабочим визитом в России. Власти Молдавии находится арест главы Гагаузии после ее возвращения на родину прямо в аэропорту. Об этом заявил Шор, сославшись на инсайдерскую информацию.

До этого Шор объявил награду за фото и видео о произволе властей Молдавии.

Ранее в Госдуме сравнили Молдавию с Украиной образца первого майдана.