Франция в ближайшие месяцы откроет постоянную миссию по обороне в Кишиневе. Об президент страны Эммануэль Макрон сообщил на совместной пресс-конференции с главой Молдавии Майей Санду в Париже, передает РИА Новости.

По словам французского лидера, открытие в молдавской столице такой миссии позволит более эффективно работать для укрепления сотрудничества двух государств «в плане обучения, тренировки и совместимости» их вооруженных сил.

Он также заявил, что это только первый этап, который будет дополнен совместной работой в других областях, как, например, в борьбе против дезинформации и кибератак.

«В двустороннем плане мы внесем вклад в это коллективное усилие по усилению суверенитета и безопасности вашего государства. В этом смысл соглашения о безопасности, которое наши министры обороны сейчас подпишут, которое создаст рамки для укрепления нашего сотрудничества», — добавил Макрон.

До этого представитель МИД Франции Кристоф Лемуан заявил, что Франция наряду с другими странами Евросоюза продолжит оказывать помощь Молдавии после обращения Приднестровья к России.

Ранее Додон назвал стратегическую ошибку властей Молдавии.