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В Вашингтоне вокруг Капитолия ставят забор из-за послания Байдена

Fox News: вокруг Капитолия возводят забор перед посланием Байдена к конгрессу

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Jonathan Ernst/Reuters

В Вашингтоне вокруг Капитолия возводят забор в преддверии ежегодного послания президента США Джо Байдена к конгрессу «О положении страны», запланированное на пятницу, сообщает телеканал Fox News.

Журналист телеканала Джесси Уоттерс упрекнул администрацию за то, что такие сооружения не возводят на южной границе США, где идет поток мигрантов.

«Байден считает, что ему нужна защита от вас (граждан США. — «Газета.Ru»), в то время как он не может защитить вас от них (мигрантов. — «Газета.Ru»)», — сказал он.

В ежегодном обращении президента к конгрессу глава государства излагает свое видение ситуации в стране, подводит итоги деятельности своей администрации за минувший год и обозначает приоритетные направления внутренней и внешней политики.

До этого кандидат в сенаторы от Демократической партии Лоуренс Хэмм высказал мнение, что США стоит внести изменения в свою внешнюю и экономическую политику, которая способствует распространению массовой нелегальной миграции в регионе.

Ранее Илон Маск заявил об угрозе нацбезопасности США из-за политики Байдена.

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