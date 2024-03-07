Путин посетил новый Дворец самбо в Краснодаре

Президент России Владимир Путин посетил Дворец самбо в Краснодаре. Спортивный объект в столице Кубани уже построен и готовится к открытию, передает ТАСС.

Комплекс считается крупнейшим на юге России, его построили за полтора года. Он рассчитан для проведения соревнований всероссийского и международного уровня. Во Дворце самбо есть спортивная арена на четыре ковра, разминочный и тренажерный залы, он может вместить 3 тыс. зрителей. Этой весной в комплексе пройдет первый крупный турнир — финальные соревнования по самбо летней спартакиады учащихся России.

В Краснодаре российский лидер пообщался со спортсменами. Одна из участниц беседы заметила, что российские спортсмены — «лучшие в мире».

Путин прибыл в Краснодар в четверг, 7 марта. В планах его посещения значились Краснодарское высшее военное авиационное училище, которое за все время своей работы подготовило больше 27 тыс. высококлассных авиационных специалистов и Дворец самбо.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.