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Патрушев рассказал о целях Запада на Северном Кавказе

Патрушев: Запад пытается спровоцировать сепаратизм на Северном Кавказе

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа заявил, что США с союзниками пытаются с помощью провокаций и дезинформации запустить сепаратистские процессы на Северном Кавказе. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, страны Запада продолжают вмешиваться во внутренние дела РФ в целях ослабления ее.

«США и их союзники... наращивают усилия по инспирированию протестных и сепаратистских процессов на Северном Кавказе», — заявил он.

Он отметил, что они подключают к этому общественные организации, применяют провокации, дезинформацию, технологии информационно-психологического воздействия.

Также Патрушев сообщил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину связаны с провалом прошлогоднего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). 26 февраля в Париже состоялась конференция по украинскому конфликту. Макрон отмечал, что одной из тем обсуждения стала возможность отправки западных войск на Украину.

Ранее в России призвали не обращать внимания на воинственные заявления Макрона.

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