Американская политическая организация No Labels намерена выдвинуть кандидата на пост президента Соединенных Штатов на выборах 2024 года, имя претендента пока не называется. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.



«Движение No Labels планирует выдвинуть кандидата в президенты на ноябрьских выборах… в пятницу (8 марта – прим. ред.) делегаты No Labels проголосуют за запуск президентской кампании на осенних выборах», — говорится в сообщении издания.

Источники агентства сообщили, что организация начнет «официальный процесс отбора (кандидата – прим. ред.) в конце следующей недели». Сообщается, что имя кандидата на пост американского президента от No Labels могут назвать «в ближайшие недели».

До этого ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что экс-президент США Дональд Трамп уже давно лидирует в рейтингах и опросах среди жителей страны, именно он займет кресло нового президента на предстоящих выборах. В победе Трампа не сомневаются даже его политические соперники.

По мнению политолога, Трамп победит в выборах даже с учетом судебных дел против него. Ведущие политики постараются договориться с ним и предложит «золотые горы в обмен на лояльность», считает Блохин. При этом администрацию действующего президента Джо Байдена он назвал «ангелами» в сравнении со сторонниками Трампа.

Ранее опрошенные немцы сочли Байдена слишком старым для второго президентского срока.