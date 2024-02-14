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Опрошенные немцы сочли Байдена слишком старым для второго президентского срока

Stern: около 70% жителей ФРГ считают Байдена «слишком старым» для нового срока

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Evelyn Hockstein/Reuters

Не менее 68% участников проведенного в Германии опроса считают, что президент США Джо Байден слишком стар, чтобы повторно баллотироваться на пост главы Белого дома. Таковы результаты опроса, который провела социологическая служба Forsa для журнала Stern.

В публикации отметили, что лишь 29% респондентов поддержали выдвижение американского лидера на новый президентский срок.

В социсследовании, которое проводилось 12-13 февраля, приняли участие свыше 1 тыс. граждан ФРГ. Специалисты оценили погрешность в три п. п.

До этого генеральный прокурор штата Западная Вирджиния и республиканец Патрик Морриси заявил, что Джо Байден не в состоянии выполнять свои должностные обязанности. По его мнению, снижение когнитивных способностей американского президента вызывает большую озабоченность у граждан США, особенно во времена кризиса в стране и мире.

В среду, 14 февраля, в Совбезе РФ допустили ядерную войну из-за когнитивных проблем Байдена.

Ранее рейтинг Байдена упал до минимума за время его президентства.

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