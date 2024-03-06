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Путин назвал США сверхдержавой

Путин: США является супердержавой и это очевидный факт

Президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, охарактеризовал США, как сверхдержаву. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, элиты США не справились с грузом ответственности быть единственной сверхдержавой после распада СССР.

«Осталась одна сверхдержава в лице вашей страны», — сказал российский лидер, обращаясь к американскому участнику фестиваля.

Президент счел главным вопросом: как элиты США воспользовались монополией на мировое господство. Он заявил, что они не справились с этим грузом ответственности, которая оказалась на их плечах.

По словам главы государства, США — это огромная и по-своему уникальная страна, которая за три века сумела превратиться в супердержаву. Он добавил, что американские власти сами выпустили «джинна из бутылки», действуя в обход Совета Безопасности ООН в Ираке, Югославии и в некоторых других случаях. При этом Путин также возложил ответственность на Вашингтон за то, что они подрывают авторитет доллара. Российский президент счел такую политику ошибочной.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.

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Всемирный фестиваль молодёжи
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