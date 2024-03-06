Путин допустил организацию в России новых фестивалей для молодежи

Президент РФ Владимир Путин допустил организацию в России в будущем новых форумов для подрастающего поколения. Своим мнением глава государства поделился во время церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, передал ТАСС.

«Если удастся нам, мы что-нибудь подобное еще организуем и в будущем», — заявил Путин.

Президент обратил внимание, что это «не первый такой эксперимент» и не последний. Он подчеркнул, что организаторы стремились создать условия, чтобы молодые люди могли между собой свободно общаться, найти новых друзей и единомышленников.

До этого стало известно, что российский лидер прибыл на площадку Всемирного фестиваля молодежи в университет «Сириус», который проходит на одноименной федеральной территории с 1 по 7 марта. В нем принимает участие 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.