Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин допустил организацию в России новых фестивалей для молодежи

Путин допустил организацию в РФ в будущем новых фестивалей молодежи

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин допустил организацию в России в будущем новых форумов для подрастающего поколения. Своим мнением глава государства поделился во время церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, передал ТАСС.

«Если удастся нам, мы что-нибудь подобное еще организуем и в будущем», — заявил Путин.

Президент обратил внимание, что это «не первый такой эксперимент» и не последний. Он подчеркнул, что организаторы стремились создать условия, чтобы молодые люди могли между собой свободно общаться, найти новых друзей и единомышленников.

До этого стало известно, что российский лидер прибыл на площадку Всемирного фестиваля молодежи в университет «Сириус», который проходит на одноименной федеральной территории с 1 по 7 марта. В нем принимает участие 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

Все новости на тему:
Всемирный фестиваль молодёжи
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами