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ЦИК Украины не против продления полномочий Зеленского

ЦИК Украины постановил, что после завершения срока Зеленский останется легитимен

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Kevin Lamarque/Reuters

ЦИК Украины постановил, что после завершения своего президентского срока Владимир Зеленский останется легитимен на посту главы государства. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на документы ЦИК Украины.

Украинский центризбирком ссылается на конституцию страны, в которой указаны все случаи по которым президент прекращает свои полномочия — среди них отмечаются отставка, смерть, болезнь, невозможность выполнять обязанности по состоянию здоровья и импичмент. Таким образом, поясняют в ЦИК Украины, президент Зеленский будет исполнять свои обязанности до того момента, пока новый президент не примет присягу или пока Зеленский добровольно не передаст свои полномочия другому лицу.

Кроме того, пока на Украине введено военное положение, выборы проводить запрещено, что, по мнению ЦИК Украины, означает, что Зеленский может оставаться на посту главы государства после завершения срока.

До этого украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что офис президента Украины подготовил обращение в Конституционный суд страны. Оно содержит два вопроса. Первый касается возможности проведения на Украине президентских выборов в условиях военного положения. Второй — о легитимности статуса Зеленского после 20 мая, когда формально истекает срок его полномочий.

Ранее в Госдуме допустили возможность госпереворота из-за отказа Зеленского от выборов.

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